Confronto aperto tra residenti e commercianti col comitato di quartiere Sant'Alfonso

L'intervista al presidente del comitato Sant'Alfonso, Gianfranco Cannarsa

TERMOLI. Confronto, questo pomeriggio, nei locali dell’associazione Sae 112 tra i residenti e i commercianti del quartiere Sant’Alfonso.

Una riunione esaustiva, dove sono state esposte le numerose criticità presenti nel quartiere e il presidente dello stesso comitato Gianfranco Cannarsa ha espresso tutta l’intenzione di dare vita ad un’associazione creando una connessione con il comitato, magari con relativi tesseramenti dei soci, che potrebbero davvero aiutare nella risoluzione delle problematiche in futuro.

Presente anche il segretario del comitato Gianni Ferrante, l’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola e Luciano Paduano.

Presenti anche alcuni commercianti che hanno esposto le possibili risoluzioni di quelle che sono le problematiche che da tempo affliggono il quartiere e che noi come testata giornalistica abbiamo più volte sollevato e mostrato all’attenzione dei nostri lettori.

L’eliminazione delle barriere architettoniche, la problematica del manto stradale danneggiato e dei marciapiedi disarmonici -anche se proprio in questi giorni proseguono i lavori di riqualificazione degli stessi tra via San Marino e via Germania- poi il nodo spinoso della scarsa illuminazione sia all’altezza delle aree verdi, che per le strade del quartiere. Ma anche il problema dei rifiuti abbandonati - soltanto nella giornata odierna abbiamo ricevuto la segnalazione di alcune lastre di vetro tagliente abbandonato nel parchetto vicino all’ex istituto nautico- e il problema più complicato, ossia i numerosi furti d’auto e negli appartamenti di cui tanti residenti si lamentano.

Come ha spiegato il presidente Cannarsa: “Per risolvere tutte queste problematiche cercheremo di cominciare una vera e propria collaborazione con il comune, affinché ci possa essere più vigilanza”.

Perché la richiesta più urgente -alla fine del confronto- è stata proprio la questione di una maggiore sicurezza.

Ma si è parlato anche delle iniziative promosse dal comitato che però andranno definite nelle prossime riunioni, come ad esempio la mostra d’arte che verrà allestita in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore termolese Benito Jacovitti. La location della mostra e gli ulteriori dettagli saranno comunicate nelle prossime settimane.