Giro d'Italia 2023: la carovana rosa passerà sul lungomare Nord e in centro

TERMOLI. Segnatevi questa data, 8 maggio, terza tappa del Giro d’Italia: Vasto-Melfi.

Il ricordo della tappa del Giro d’Italia che nel 2021 arrivò a Termoli, in via Martiri della Resistenza, il 14 maggio, è ancora nitido negli appassionati.

Ebbene, non sarà la stessa cosa, ma anche nell’edizione 2023 la corsa rosa transiterà nel cuore della città, tra lungomare Nord e il centro cittadino, risalendo per la salita di via Mario Milano, strappetto individuato anche sulla planimetria della terza tappa che prenderà il via da Vasto alle 11.40 e transiterebbe poco prima delle 12.30, a seconda della media oraria che i ciclisti osserveranno.

L’ufficializzazione del passaggio della corsa rosa è stato dato qualche giorno fa, attraverso i tracciati dettagliati delle tappe.

La carovana proseguirà dalla stazione verso via Dante, per poi dirigersi su via Abruzzi e via Corsica, ricongiungendosi poi alla statale 16, nella direzione della provincia di Foggia, lascerà il Molise.

Una occasione per chi ama questo sport di rivivere un momento esaltante e chissà se qualcuno approfitterà della erta del Panfilo per tentare uno scatto.

Un obiettivo raggiunto nell'ottica della valorizzazione del nostro territorio.

