«Caro Fusion, ho un velo di tristezza», reazioni social al bar che chiude dopo 20 anni

TERMOLI. Chiude un'altra attività storica del centro di Termoli e dopo il post social di uno dei suoi storici proprietari, Massimo Cerimele, che l'aveva acquistato due anni dopo l'apertura, (che l'aveva ceduto qualche anno fa) in tanti già sottolineano la scomparsa di un luogo di ritrovo generazionale nel cuore della città.

Il Fusion chiude dopo 20 anni, aprì nel 2003, l'addio è di qualche giorno fa.

«Caro Fusion, passo davanti a te ed ho un velo di tristezza, ho dato tutto per te, mi hai dato tanto e tolto tanto, tra le tue mura abbiamo fatto divenire, cantare e innamorare migliaia di persone.

Tra le tue mura scorrevano cocktail e divertimento, ho conosciuto grazie a te migliaia di persone ed alcune sono diventate amici. Ora tra le tue mura risuona un assordante silenzio, e tu non eri fatto per il silenzio. Questa immagine mi rende triste, forse perché mi ricordi gli anni passati della giovinezza e del divertimento e di un tempo che non ci sarà più. Sicuramente tantissime persone ti porteranno sempre in un piccolo angolo del loro cuore e questa è la cosa che mi fa più piacere. Per anni alla domanda "cosa si fa stasera?" La risposta era una sola... Si va al Fusion. Ciao Fusion».

Resta l'amara riflessione di fondo di un'attività in pieno centro, i tempi che cambiano e i costi che crescono.