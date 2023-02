Sequestri su aree demaniali, seconda revoca sul litorale Nord al Riesame

TERMOLI. Secondo provvedimento di dissequestro da parte del Tribunale del Riesame di Campobasso su aree demaniali relative al lungomare Nord. Ha riguardato l’area del “Gemini due”. Con decreto del 16 gennaio scorso, il Gip di Larino, Federico Scioli, su iniziativa del Pubblico ministero Ilaria Toncini, ha sequestrato tutte le aree prospicienti il complesso residenziale “Gemini Due”, ubicato sul lungomare Nord di Termoli, sostenendo che le stesse erano occupate abusivamente, che le opere effettuate sull’area erano abusive e deturpavano il paesaggio, e che la relativa utilizzazione da parte dei condòmini, e dei bagnanti in generale, aggravasse l’impatto ambientale soprattutto con riferimento al demanio marittimo (arenile e mare).

Il provvedimento è stato impugnato dall’amministratore, Diego Dall’Ava, e dagli avvocati del condominio Fabio Albino e Romeo Trotta, i quali hanno evidenziato che: «Il possesso di tali aree era ininterrotto fin dal 1978, e dunque il notevole lasso di tempo ormai trascorso aveva come prima conseguenza la sdemanializzazione dell’area, visto che il Demanio da oltre 40 anni aveva sempre ignorato tali fasce; non solo, tale lungo lasso di tempo addirittura aveva fatto maturare i presupposti per l’usucapione da parte del Condominio; Inoltre, a fronte di ben altre opere previste nella concessione iniziale (un campo da tennis, un campo da bocce, e così via) il Condominio aveva preferito non realizzarle, limitandosi invece a mantenere su tali aree solo giardini e aree verdi, così abbellendo, e di certo non deturpando il paesaggio; per di più, tutti i reati contestati sono ormai prescritti. Infine, il provvedimento di sequestro di fatto impediva ai bagnanti si scendere in spiaggia, cosa assolutamente paradossale.

Lo scorso 14 febbraio il Tribunale del Riesame, accogliento i rilievi dell’amministratore e degli avvocati, ha totalmente annullato e revocato il sequestro», fanno sapere dal Gemini due.