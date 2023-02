Economia Circolare, torna l’Ecoforum di Legambiente Molise

Non si rifiuta dom 19 febbraio 2023

CAMPOBASSO. Si svolgerà a Campobasso mercoledì 22 febbraio a partire dalle 9,30 presso la Camera di Commercio del Molise l’Ecoforum, l’annuale evento organizzato da Legambiente Molise in collaborazione con l’ente camerale e l’Università degli Studi del Molise. L’evento, giunto quest’anno alla quinta edizione, sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione dell’economia circolare in Molise con rappresentanti del mondo accademico, della camera di commercio e delle imprese. Si discuterà anche del nuovo piano regionale dei rifiuti, strumento che attende di essere revisionato da circa quattro anni. Il piano, infatti, al suo interno richiama la necessità di una revisione trascorsi i tre anni dalla sua adozione avvenuta nel marzo del 2016.

Ecoforum sarà l’occasione per premiare le amministrazioni comunali che si sono contraddistinte per le buone performance nella gestione dei rifiuti abbattendo la propria produzione di rifiuto indifferenziato sotto i 75kg/abitante e superando il 65% di raccolta differenziata.

Ecoforum è organizzato con il patrocinio di ARPA Molise e grazie al contributo della Sea Servizi e Ambiente S.p.A., di Res – Recupero Etico Sostenibile e dell’azienda Foglia Umberto s.r.l..