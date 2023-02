A Termoli "sfila" l'allegria con un "Carnevale da S...Ballo"

La domenica di Carnevale a Termoli: festa in piazza Monumento

TERMOLI. Carnevale è anche divertimento senza sfilata dei Carri, come sta avvenendo a Termoli, in piazza Monumento, ormai da sabato scorso. Ieri l'appuntamento era dalle ore 15,30, per un “Carnevale da S…Ballo” con performance, dance ed esibizioni delle scuole di ballo, dove sono stati coinvolti i presenti attraverso spettacoli e musiche coinvolgenti. Anche in questa occasione non sono mancati Mago Checco e Mago Peppe, che hanno inscenato le loro gag per rallegrare il pomeriggio.

Oggi si prosegue, dalle ore 17, “Legno-Giochiamo con Mastro Tony”, un divertentissimo pomeriggio da trascorrere in compagnia dei mirabolanti giochi di legno realizzati per l’occasione da Mago Tony.

Gran finale martedì 21 febbraio, sempre in piazza Monumento, con “Il Gran Galà di Carnevale” a partire dalle ore 17. Musica, coriandoli, magia, clown per festeggiare la festa del divertimento globale.

