«Impossibile coltivare con costi irrigui così alti»

Nunzio Mazzocchetti

BASSO MOLISE. Nasce un nuovo comitato spontaneo nel basso Molise, relativo al mondo agricolo. Stamani a Nuova Cliternia, dalle 10, presidio dei coltivatori, guidato da Nunzio Mazzochetti, al quale hanno preso parte diversi imprenditori agricoli e il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo.





«Agricoltori alla canna del gas», il motto della protesta, anche se riguarda le tariffe idriche dell’irrigazione.

«Il Patto di Sindacato tra soci del Consorzio di Bonifica Basso Molise è convinto che, per le imprese agricole molisane, sarà estremamente difficile, se non impossibile, riuscire ad affrontare la campagna 2023 come anche le future annate agrarie, a causa dell’incremento del 40% nel costo dell’acqua per l’irrigazione, fornita dai consorzi del basso Molise, che si somma alle imminenti rate dei consumi irrigui 2021, 2022 e all’acconto per il 2023.

Pertanto chiediamo alla Regione di fare la sua parte, non lasciando che l’impatto di tutte queste spese gravi sulle spalle delle sole aziende agricole. La nostra richiesta non si ferma con questa con questa dichiarazione, presto faremo sentire la nostra voce al Consiglio regionale a Campobasso. Approfitto per esortare tutti gli agricoltori e tutti i Molisani ad unirsi a noi e a partecipare alla protesta. La terra e l’acqua ci danno il cibo di cui ci nutriamo!», ha affermato Mazzocchetti.

