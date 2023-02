Gemelli Molise e Radioterapia, Asrem e commissari al contrattacco

CAMPOBASSO. Il Gemelli Molise, ormai in guerra totale con la Regione Molise e la struttura Commissariale per la vicenda dei rimborsi delle prestazioni di radioterapia, chiede l’intervento del Ministro della Salute Orazio Schillaci per avere un appoggio a sostegno della propria causa.

Ma, come è stato evidenziato oggi in una conferenza stampa organizzata presso l’Asrem dal Commissario alla Sanità Donato Toma, insieme con il sub commissario Giacomo Papa, è proprio il Ministero della Salute ad aver indicato in passato, in una Direttiva indirizzata all’ex Commissario ad Acta alla Sanità della Regione Campania, che le richieste del Gemelli non possono essere accolte, come ha specificato anche Agenas cui il Gemelli aveva chiesto un incontro.

Rispetto alle ‘Schermatura personalizzata’ dei pazienti in radioterapia, la nota citata oggi dal Commissario Toma dice chiaramente che: “Le prestazioni propedeutiche sono da intendersi come riferite all’intero trattamento di un focolaio e pertanto sono oggetto di tariffazione una sola volta, anche quando eventualmente ripetute più di una volta. Il numero delle schermature dunque non conta ai fini del rimborso, quello che conta è il pacchetto che è unico per ciascun paziente. Invece, le decine di schermature fatte per un solo paziente sono state conteggiate dal Gemelli per il rimborso. “E’ come se vado al ristorante – ha spiegato il sub commissario Giacomo Papa – e mi fanno pagare il coperto ad ogni portata e non una volta sola”. Un solo trattamento diventava 40 o 50, a volte anche 100 richieste, in relazione alle schermate effettuate, con effetto moltiplicatore per i rimborsi.

Per questo motivo l’avvocato Papa ha portato con sé in conferenza stampa un grafico che evidenzia il numero di trattamenti, quelli delle schermature personalizzate che il Gemelli ha fatto ma che non sono rimborsabili, che porta il totale delle prestazioni non retribuibili degli ultimi 6 anni alla cifra da capogiro di 18 milioni di euro, 3 milioni e 186 mila euro solo nel 2021.

Il Commissario Donato Toma ha organizzato la conferenza stampa di oggi all’Asrem “perché – ha detto – non possiamo lasciare soli i nostri operatori e dipendenti dopo le gravissime affermazioni che sono state rilasciate nei miei e nei loro confronti nel corso della conferenza stampa del Gemelli. Toma si riferisce a quanto detto dal Presidente Petracca e dall’avvocato della struttura sanitaria privata convenzionata.

Al fianco di Toma c’era anche il dottor Gianfranco Giglio, primario del reparto di oncologia del ‘Cardarelli’, insieme con il direttore sanitario Evelina Gollo e il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Giglio ha spiegato che per i pazienti in terapia gli ultimi decreti non cambiano niente, mentre Toma ha aggiunto che si sta pensando a creare i presupposti per una sanità pubblica che possa contare anche su un suo reparto di radioterapia, soluzione di là da venire, naturalmente, che rappresenterebbe una ripartenza e metterebbe la parola fine a una querelle che ha assunto toni esasperati: “Abbiamo sentito e letto affermazioni di una gravità notevole, cosa che ci lascia perplessi visto che i toni corretti e il dialogo non sono mai mancati da parte nostra”.