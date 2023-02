Confermata anche a Termoli la chiusura al pubblico del Centro per l'impiego

TERMOLI. Confermata anche a Termoli la chiusura al pubblico dei Centri per l’Impiego, come avvenuto da ieri anche a Isernia e a Campobasso.

A causare il disguido per l’utenza è stata l’assenza dei servizi di vigilanza e della pulizia dei locali, come viene riferito nel cartello: “Si porta a conoscenza che questo ufficio per mancanza di vigilanza e servizio di pulizia resterà chiuso al pubblico, pertanto gli utenti potranno richiedere certificazioni, iscrizioni etc. inviando richiesta alla mail”.