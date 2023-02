«Un motivo in più per dire sì all'eolico offshore»

CAMPOMARINO. Il portavoce del Comitato "Amici del Porto di Campomarino", Franco Baccari, espone il parere favorevole sull’eolico offshore e mette in rilievo la loro posizione alla luce delle recenti acquisizioni a cui hanno contribuito anche amici delle Isole Tremiti. «Un motivo in più per dire si all'eolico offshore. La strage marina compiuta anche quest'anno tra punta penna e le isole tremiti ha comportato la distruzione dei tunnidi stanziali (tonno rosso, alletterati, palamite, tombarelli, cavalli, sgombri, acciughe, sarde, sugarelli ma anche dentici e ricciole finite nelle reti a circuizione delle lampare) che annualmente si riproducevano nel nostro tratto di mare.

Il "cianciolo" si presenta come un enorme rete rettangolare di dimensioni non inferiori agli 800 metri di lunghezza e 120 metri di altezza, in modo da circuire e catturare qualsiasi specie ittica (delfini compresi) dal fondo del mare fino a 120 metri di profondità. Nella pesca con il cianciolo che si effettua nelle ore notturne, vengono impiegate delle fonti luminose che servono ad attirare il pesce sotto le unità da pesca. Gran parte delle specie ittiche, di minor valore commerciale ma importantissime per la catena alimentare finiscono come farine per alimentazione veterinaria. Il mare Adriatico è stato reso sterile dalla pesca intensiva e solo le opportunità offerte da aree marine interdette alla "pesca stragista" possono rappresentare delle vere e proprie aree di ripopolamento ittico. Un motivo in più per dire si all'eolico offshore».