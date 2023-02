Centri per l’impiego, Romagnuolo: “Subito una soluzione”

TERMOLI. Ancora difficoltà per i molisani. L’ennesimo disservizio riguarda la chiusura al pubblico dei Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli. Da ieri, infatti, battenti chiusi a causa di mancanza di vigilanza e servizio di pulizia.

“Mi sono giunte delle segnalazioni ed ancora una volta resto basita – ha commentato la consigliera regionale, Aida Romagnuolo – Aumentano così i disagi, sia per chi è in cerca di lavoro, sia per chi ha intenzione di assumere. Tutto è demandato alla strada telematica, rendendo tutto più farraginoso. Gli stessi uffici – ha aggiunto l’esponente politico – già stavano vivendo le problematiche legate alla carenza di personale, ora devono fare pure i conti con mancate pulizie e vigilanza. Della questione me ne sto interessando personalmente. Non solo i Centri per l’impiego vanno potenziati accelerando l’iter dei concorsi, ma devono continuare a garantire i servizi alla cittadinanza, più che mai bisognosa di lavoro, assistendo ovviamente le aziende ed i ‘datori’ che a tali strutture si rivolgono puntualmente. Personalmente – ha concluso Romagnuolo – continuo a sperare in un territorio che possa cominciare a vivere dignitosamente e in questa direzione prosegue il mio impegno”