Centri sociali per anziani, a marzo soci al voto nei tre circoli di Termoli

TERMOLI. Tra le attività territoriali che più hanno subito le conseguenze del Covid, i centri sociali per anziani, nevralgico luogo di aggregazione per chi è pensionato, sono progressivamente tornati a rifiorire.

Tuttavia, mancava la componente direttive e ora ci sarà anche quella.

Con proprio decreto, il sindaco di Termoli ha indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche dei Comitati di gestione, per le tre strutture operative:

Al Centro sociale per anziani di via Tevere in Termoli il giorno 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 17, e che le operazioni di scrutinio si svolgano, presso la sede del Centro sociale di via Tevere senza soluzione di continuità, dalle ore 17 fino alla fine delle operazioni, sospendendo tutte le attività il cui svolgimento è previsto nei locali.

Al Centro sociale per anziani di via Sannitica in Termoli, il giorno 23 marzo, dalle ore 9 alle ore 17, con le medesime modalità.

Infine, al Centro sociale per anziani di via Cina, il giorno 28 marzo, sempre dalle ore 9 alle ore 17 stesse modalità.