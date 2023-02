«Spazi poco appetibili restano vuoti al mercato, vanno riorganizzati»

TERMOLI. Perché durante il mercato del martedì, proprio questa mattina non tutti gli stand per la vendita erano presenti?

Durante il nostro sopralluogo nel quartiere Sant’Alfonso ci siamo chiesti come mai uno degli ampi spazi adibiti al mercato per la vendita era completamente deserto.

Abbiamo parlato con Raffaele Cristinziano, segretario della provincia di Foggia dell’associazione Ana-Ugl, che tutti i martedì è presente a Termoli. Il segretario ci ha raccontato il motivo per cui proprio in questa giornata di fine febbraio non era presente nemmeno uno stand in una delle due piccole piazzole tra via San Marino e via Germania. Una location - per chi risale da via Germania- cruciale e che immette i visitatori poi all’interno del mercatino.

Raffaele ha così riassunto la questione: “Servirebbe un aiuto da parte dell’amministrazione comunale per fare un riassetto organizzativo. Anche perché le associazioni di categoria stanno chiedendo da tempo questa riorganizzazione. Lo spiazzo è vuoto perché c’è stata una degenerazione del mercato rendendo alcuni spazi poco appetibili. Anche perché il mercato si svolge interamente dall’altro lato, nel piazzale più grande. Questo ha portato conseguenze negative per la più piccola area mercatale. Entrambi gli spazi laterali all’area verde sono penalizzati, proprio perché la concentrazione dello stesso è indirizzata in altri punti.”

Il segretario di Ana-Ugl ha continuato dicendo: “La soluzione migliore sarebbe quella di spostare completamente l’area mercatale e magari trasferirla dove è adibita la fiera mensile. Perché essendo disposta in maniera lineare, gli stand sarebbero sistemati lungo la strada, senza troppi snodi, creando così un percorso più agevole per coloro che frequentano il mercato. Oltretutto con il riassetto, l’amministrazione dovrebbe revocare i posti di coloro che non sono in linea con il Durc - il documento unico di regolarità contributiva - che si occupa del controllo della contribuzione. In questo modo si possono eventualmente effettuare le revoche per coloro che non sono in regola e si potrebbero recuperare i posteggi, così che le due piazzette che attualmente sono penalizzate potrebbero essere migliorate dando la possibilità a coloro che ne fanno richiesta di diventare titolari dei vari posti”.

Il riassetto del mercato potrebbero portare migliorie e agevolazioni a tutto l’ambulantato.