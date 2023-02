Siccità, entro il 25 marzo il termine per presentare domande di aiuto

CAMPOBASSO. L’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise, con determina dirigenziale n. 721 del 16.02.2023, rende noto che le imprese agricole ricadenti nei Comuni individuati con la delibera di Giunta regionale n. 487 del 27.12.2022 e inseriti nel decreto ministeriale riguardante “eccezionali avversità atmosferiche” del 31 gennaio 2023, possono presentare le domande di aiuto entro e non oltre il 25 marzo 2023.

“Si tratta di un’opportunità, per le aziende agricole, di avere un ristoro per i danni alle coltivazioni subiti a seguito del periodo di siccità della scorsa estate; – ha sottolineato l’assessore Nicola Cavaliere – la struttura dell’assessorato resta a disposizione delle stesse e delle associazioni di categoria per eventuali chiarimenti, considerando i tempi ristretti di presentazione delle domande.”.

È possibile scaricare il modulo di domanda di aiuto direttamente dal sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica “Agricoltura”, e dal portale del Psr Molise.

