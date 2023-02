L'ultima festa di Carnevale in piazza Monumento

TERMOLI. Le quattro giornate del Carnevale termolese, concentrate tra Piazza monumento e corso nazionale, con una digressione sabatina al borgo antico, hanno registrato una buona partecipazione.

Certo, chi si ricorda i fasti della sfilata dei carri allegorici, avrà nostalgia, ma i bimbi si sono divertiti e alla fine, quello conta.

La formula che prevede maghi e scuole di ballo ha funzionato. Danze, canti, giochi in piazza anche il martedì grasso, l’ultimo giorno di Carnevale.

Tante mascherine, coriandoli che coprono il manto stradale, bancarelle con ogni tipo di leccornie, insomma è festa in piazza, protagonista ieri il Mago Peppe.

Un tempo i carri sfilavano anche per le vie di Termoli, il pensiero va al mitico maresciallo della Polizia municipale Gino Mugnano, i carri realizzati al borgo vecchio col ricordo di don Rocco Sciarretta e don Marcello che veniva dall’Emilia Romagna, il pupazzo di Carnevale che veniva bruciato in piazza alla fine della festa. Altri tempi, certo. L’auspicio è che si possa tornare comunque a quei fasti, visto anche quanto viene realizzato non lontano da qui.

Come abbiamo già detto, il termometro è il divertimento dei piccoli, perché la festa è soprattutto loro e qui l’obiettivo è stato raggiunto.

Poi, se teniamo conto della situazione pandemica da cui siamo usciti fuori, ogni occasione è buona per fare festa e rasserenarci un po’ lo spirito.

