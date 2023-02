Immobili sul tratturo, Montenero pioniera per il futuro "riscatto"

MONTENERO DI BISACCIA. L’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia informa i cittadini interessati che è stato pubblicato nell’apposita sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “In primo Piano” del sito istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia, l’avviso pubblico e il modulo utile alla segnalazione dei suoli tratturali irrimediabilmente compromessi dalla presenza di manufatti e strutture non amovibili. Tale segnalazione va inviata o consegnata in Comune al fine di predisporre e approvare il Piano comunale previsto dalla Legge Regionale n°9/97 e sue successive modificazioni e integrazioni. Va precisato che il modulo deve essere compilato dai diretti interessati, con l’eventuale aiuto di un tecnico di fiducia, senza richiedere, quindi, l’intervento dell’Ufficio Tecnico del Comune.

“Stiamo lavorando già da tempo alla definizione dell’annosa questione relativa ai suoli tratturali compromessi – dichiarano la sindaca Simona Contucci e l’assessore con delega all’Agricoltura Tania Travaglini – e l’avviso pubblicato oggi è utile proprio a compiere passi in avanti verso la soluzione di questa problematica. L'obiettivo è quello di raccogliere tutte le richieste dei cittadini che hanno terreni, giardini e altri immobili su zone tratturali e, dopo aver fatto questo censimento, provvederemo ad inviare la modulistica in Regione (che ne ha la competenza), la quale dovrà attivare le procedure necessarie affinché i privati possano finalmente riscattare l’immobile segnalato. Il nostro è uno dei primi comuni molisani ad aver avviato iniziative pratiche dedicate alla soluzione concreta di questo grande problema, in considerazione anche della presenza diffusa sul nostro territorio di zone tratturali e del lavoro impegnativo che dovrà essere fatto. Ringraziamo da ultimo il nostro Ufficio Tecnico, che ha svolto fino ad oggi un’attività molto complessa».