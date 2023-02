Spiaggia Abile, Termoli dice sì al progetto sul turismo inclusivo

TERMOLI. La notizia era stata diffusa nei giorni scorsi, sul livello regionale. L’amministrazione comunale di Termoli (al pari delle altre della costa molisana), ha approvato un atto di indirizzo per favorire l’accesso al turismo balneare di famiglie con disabili, attraverso la realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili all’offerta turistica per mezzo di tirocini lavorativi per persone con disabilità.

La Regione Molise ha visto assegnati fondi per 1,2 milioni di euro e ai fini della predisposizione del progetto da candidare a finanziamento la Regione Molise ha promosso la progettazione condivisa mediante apposita convenzione o accordi di partenariato o di coprogettazione con altri Enti pubblici ed Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 mediante la pubblicazione di apposito Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso di requisiti richiesti dall’avviso pubblico statale.

Nello scorso aprile, la Regione Molise, all’esito della valutazione tecnica della Commissione tecnica nominata sulle manifestazioni di interesse pervenute entro i termini, ha collocato utilmente nella relativa graduatoria di valutazione e ha candidato la proposta progettuale denominata “Spiaggia abile” presentata dal partenariato costituito dai Comuni di Montenero di Bisaccia, quale comune capofila, Termoli, Petacciato, Campomarino, quali comuni partner, e dall’Ets “AFaSEV” (associazione famiglie svantaggiati e volontari), ritenendo il predetto progetto come il più coerente con le finalità regionali.

Lo scorso 9 febbraio, la Regione Molise ha trasmesso la delibera della Giunta e lo schema di accordo di partenariato per la realizzazione del progetto presentato dalla Regione Molise “Spiaggia abile”.

L’amministrazione ha riconosciuto il valore del progetto “Spiaggia abile”, quale opportunità per favorire un turismo accessibile ed inclusivo che potrà determinare buone pratiche da realizzare sul territorio; approvando lo schema di accordo di partenariato per la realizzazione del Progetto.