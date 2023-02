Enti bilaterali di commercio e turismo, consegnate le borse di studio

CAMPOBASSO. I valori della bilateralità sono stati al centro della cerimonia di premiazione promossa da Ebrac (Ente Bilaterale Regionale Commercio) ed Ebrat (Ente Bilaterale Regionale Turismo)tenutasi questo pomeriggio nella sede della Confcommercio Molise a Campobasso.

Una cerimonia che ha visto la folta partecipazione delle famiglie dei dipendenti delle imprese, delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL e di tutto il gruppo dirigente di Confcommercio guidato dal presidente Angelo Angiolilli.

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati ai figli dei dipendenti delle imprese del commercio e del turismo 7 premi di laurea, 13 bonus – borse di studio per gli studenti delle scuole medie superiori e 7 destinati agli studenti delle scuole medie. Nell’introduzione da parte di Daniele Capuano (presidente dell’Ebrac e segretario regionale della Filcams Cgil) è stata ribadita l’importanza degli Enti Bilaterali quali sedi stabili di confronto tra le parti volte a favorire una maggior collaborazione in ambiti tematici legati alla retribuzione (ferie, gratifiche) ed al welfare (sostegno al reddito, sanità, formazione). Da parte di Angelo Angiolilli (presidente Confcommercio) è arrivato l’invito: “E’ stata una bellissima iniziativa. Raccontatela agli altri lavoratori, agli amici, agli altri imprenditori, affinché gli Enti Bilaterali possano fare e dare sempre di più, attraverso uno spirito di condivisione di esperienze che possono essere considerate positive per tutti".

Da parte del presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Stefano Pacitti l’impegno nell’estendere sempre di più alla platea di imprese, nell’ambito del rispetto del contratto nazionale di lavoro, le possibilità e l’importanza di aderire agli Enti.

