Vandali in azione nell'ex Nautico, tra insicurezza e degrado

TERMOLI. Una finestra infranta completamente, altri danni presumibilmente compiuti all'interno. L'area dell'ex istituto Nautico in perenne degrado, come abbiamo segnalato più e più volte, dove i rifiuti si annidano nei giardini, in un luogo di grande passaggio, tra terminal bus e stazione ferroviaria.

Aspettiamo il bando ulteriore per le cessioni e le alienazioni, ma nel frattempo?

Termolionline si è spesa anche con delle proposte, per sottrarre all'incuria e al mancato decoro questa zona, ma al momento risposte concrete non ce ne sono state e così siamo alla mercé dei vandali, come avvenuto nell'ultimo caso, nei giorni scorsi.

Da considerare anche lo stabile è correlato anche alla sede del Sae 112, seppur con ingressi separati e non sarebbe il massimo trovarsi presenze sgradite a stretto contatto.

L'immagine della città ne continua a risentire. Vogliamo intervenire?