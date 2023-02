Firmati i Contratti di fiume, «I Comuni sfruttino l’opportunità»

CAMPOBASSO. Firmati i ‘Contratti di fiume’. Toma: “La Regione sostiene lo sviluppo socio-economico dei bacini fluviali’.

“La firma apposta ai ‘contratti di fiume’ ci proietta verso il futuro, a un modello partecipato di gestione dei bacini fluviali molisani, destinatari di misure capaci di migliorarne lo stato di salute e di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento”.

Lo ha detto il presidente della Regione Donato Toma intervenendo questa mattina all’incontro organizzato nell’ambito del progetto Life Nat.Sal.Mo di cui la Regione Molise è partner.

“Oggi la rinnovata consapevolezza ecologica si sposa con la valorizzazione ambientale a tutela dei nostri fiumi. La Regione crede in questa iniziativa. La partecipazione delle amministrazioni è essenziale per dare forza alle idee che, via via, saranno definite dai soggetti in campo, auspico quindi un coinvolgimento massiccio degli enti ricadenti nella vasta area del Biferno e dell’Alto Volturno. I Comuni sfruttino l’opportunità”.

Tra i primi firmatari, insieme con diversi comuni e associazioni, la Regione Molise, l'Università del Molise e Legambiente'.

