«Meriti o demeriti di Toma e Papa»

TERMOLI. Il post Facebook che abbiamo ripreso e pubblicato (nella gran parte) a firma di Massimo Romano non poteva passare inosservato.

L'esponente della Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune, Pino D'Erminio, ha voluto offrire il suo punto di vista a riguardo.

«Su Termolionline è apparsa una esternazione dell’avvocato Massimo Romano che esprime lodi alla gestione della sanità regionale da parte del presidente-commissario Toma e del sub-commissario Papa, pur tenendo a precisare che «politicamente sono distante anni luce da loro».

Tranne che in un caso, i meriti elencati da Romano a me sembrano altrettanti motivi di demerito.

Il punto positivo che condivido è l’emanazione il 26 gennaio 2023 del Dca (decreto del commissario ad acta) n. 2, che stabilisce i limiti di spesa sanitaria presso i privati accreditati relativo al 2023, contro l’abitudine inveterata ed assurda di emanarlo a fine anno, come ha fatto lo stesso Toma per i limiti del 2021, emanati il 9 novembre 2021, e quelli del 2022, emanati il 27 ottobre 2022. Non c’è da applaudire tanto da spellarsi le mani, in quanto emanare ad inizio anno i limiti di spesa è una cosa normale, ma in Molise una cosa normale è già una buona cosa.

Romano ritiene che, per la prima volta, i tetti di spesa siano stati fissati dopo avere stimato il fabbisogno assistenziale, come tra l’altro richiede la legge (decreto-legislativo 502/1992, artt. 8-quater ed 8-quinquies). Non è così. Forse Romano è stato sviato dal fatto che l’allegato B al Dca 2/2023 è titolato “Analisi del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie”. Se però lo avesse letto, avrebbe scoperto che – dopo avere sciorinato una serie di dati demografici, senza ricavarne alcuna indicazione, e dopo avere richiamato «la consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il riferimento alla spesa storica nella determinazione dei tetti di spesa costituisce già di per sé una idonea stima del fabbisogno assistenziale» (pag. 11) - il documento conclude mestamente che «La stima del fabbisogno è stata effettuata considerando il volume di prestazioni erogate nel biennio 2021/2022.» (pag. 12).

Romano ritiene che, per la prima volta, siano stati incrementati i tetti (che chiama erroneamente budget) per i regionali e non per i fuori regione. In realtà già per il 2022 i tetti per i regionali sono stati lievemente incrementati, da 47,0 milioni a 48,5, a fronte di una riduzione per i non regionali, da 53,7 milioni a 52,7; i tetti 2023 prevedono un più consistente incremento per i regionali a 56,6 milioni ed una ulteriore riduzione per i non regionali a 43,5 milioni. Tutto ciò è un merito? Nel 2018 la spesa per i regionali presso i privati accreditati è stata di 49,8 milioni; considerato che i tetti di spesa non sono un budget, ci sta che si indichi un valore limite con una capienza ulteriore di quasi 7 milioni.

Sempre nel 2018 la spesa per i non regionali ha raggiunto 83,3 milioni; pertanto per i non regionali i limiti 2023 sono quasi un dimezzamento. Si vuole limitare la mobilità attiva, perché essa comporta un aggravio finanziario per il Ssr (sistema sanitario regionale) del Molise, in quanto esso anticipa delle spese che recupera dopo un paio di anni ed alcune volte le perde, se contestate dalle regioni di origine degli assistiti. La questione è concreta, ma non esiste nessun obbligo per il nostro Ssr di anticipare le spese per gli extraregionali. Basterebbe inserire nei contratti con i privati accreditati la clausola che il Servizio sanitario regionale paga le fatture per gli extraregione solo al ricevimento dei relativi pagamenti da parte delle regioni di provenienza; così si eliminerebbe lo svantaggio finanziario e si conserverebbero i vantaggi della mobilità attiva, che sono due: 1°) economico generale, perché porta reddito e lavoro in regione; 2°) specifico sanitario, perché consente di disporre di servizi sanitari, competenze e strutture che la nostra regione non potrebbe reggere da sola.

Romano conclude che «per la prima volta la Struttura commissariale ha rispettato il piano di rientro sanitario». A prescindere dal fatto che il Molise non dispone di alcun Programma operativo sanitario, è ora di finirla di anteporre l’equilibrio economico-finanziario alla salute dei cittadini. La priorità è ricostruire il Ssr che è collassato a seguito di tagli in primo luogo del personale, senza peraltro tornare in bonis dal lato economico. I politici regionali dovrebbero rifiutare il paradigma della priorità al rientro del disavanzo e pretendere prima di tutto la soddisfazione delle esigenze di salute dei molisani. Il disavanzo sociale conta molto di più del disavanzo economico e, comunque, un Ssr scadente non può che essere deficitario su entrambi i fronti».