Diga del Liscione, livelli in calo: il Biferno riduce la portata

GUARDIALFIERA. Nemmeno un mese di gennaio con neve e maltempo è servito a rimpinguare i volumi idrici nella diga del Liscione.

Il livello dell'acqua dell'invaso del Liscione nel territorio di Guardialfiera è di circa 11 metri al di sotto di quello massimo assoluto.

È quanto emerge da una rilevazione dell'Azienda speciale regionale 'Molise Acque' effettuata lo scorso 31 gennaio.

Le scarse precipitazioni di questo periodo hanno ridotto la portata del fiume Biferno che riversa l'acqua nell'invaso. Il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia fa segnare oggi, in base ad una rilevazione del Consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia, una disponibilità idrica di circa 210 milioni di metri cubi di acqua, 55 in più rispetto ad un anno fa (155 milioni).

Intanto il progetto di captazione dell'acqua del Liscione da convogliare in Puglia va avanti. Nei giorni scorsi l'argomento è stato al centro di una riunione tecnico-operativa tra il presidente del Consorzio, Giuseppe De Filippo, e il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

Riguarda la realizzazione di un adduttore in grado di trasportare 40 milioni di metri cubi di acqua dall'invaso molisano al nodo idraulico di Finocchito.