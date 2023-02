Comuni italiani bussano alla graduatoria del "concorsone" per la Polizia locale

TERMOLI. Il Comune di Termoli modifica il regolamento con cui condivide l’esito delle graduatorie concorsuali con altri enti pubblici, introducendo anche la forma di rimborso per le assunzioni a tempo determinato.

Primo caso col nuovo regolamento quello della convenzione col comune piceno di Acquasanta Terme, che usufruirà della graduatoria utilizzata per l’assunzione dei Vigili urbani.

«Richiamata la delibera n. 288 dell’11 novembre scorso, con la quale è stato approvato il regolamento relativo alle procedure di utilizzo di graduatorie di altri Enti al fine di stabilirne criteri e modalità sia nell’ipotesi di graduatorie di altre Pubbliche Amministrazioni, sia in caso di graduatorie approvate dal Comune di Termoli e richieste in utilizzo da altri Enti; considerato che, il corrispettivo previsto è richiesto per qualsiasi tipo di assunzione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e che, tale disposizione pone in posizione di svantaggio gli Enti che dovessero chiedere l’utilizzo di graduatorie nel Comune di Termoli per assunzioni a tempo determinato, anche in considerazione del fatto che in quest’ultimo caso, il Comune di Termoli non procederebbe alla cancellazione del candidato dalla graduatoria, dato che il contratto a tempo determinato non esclude la possibilità di conservare il posto in graduatoria per eventuali scorrimenti e chiamate a tempo indeterminato; è stabilito un corrispettivo non inferiore a 500 euro per le sole assunzioni a tempo determinato.

«In caso di richieste di utilizzo di graduatorie, vigenti nel Comune di Termoli, da parte di altri Enti, il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane valuterà le stesse sulla base: del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste. L'utilizzo della graduatoria dovrà essere disciplinato da apposito accordo da sottoscriversi tra gli enti, prima o dopo l'approvazione della stessa, e non potrà avere una durata superiore ad anni uno.

Nell’accordo dovranno essere disciplinati numero dei posti da concedere, modalità pratiche di utilizzo, altri criteri ritenuti opportuni. Inoltre è previsto un rimborso spese per una quota delle spese sostenute dal Comune di Termoli, per l’indizione e lo svolgimento del concorso, calcolata in proporzione al numero dei candidati idonei e comunque non inferiore a mille euro per ciascuna assunzione. Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell'ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti da questo ente».