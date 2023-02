Il brodetto termolese in copertina, virtù e caratteristiche di un piatto unico

TERMOLI. Anche il brodetto termolese sul quotidiano la Repubblica.

La notizia è di qualche giorno fa, quando un titolo sul quotidiano la Repubblica riportava “Le mille sfumature del brodetto: i sapori dell’Adriatico da Grado a Termoli.” Nell’articolo veniva descritta la tradizione italiana del brodetto nelle varie città costiere, dal Friuli Venezia Giulia al Molise.

Il nostro brodetto o zuppa è davvero un diamante della tradizione locale vanta un retaggio antico e radicato, quando i pescatori di un tempo lo preparavano con gli avanzi del prodotto ittico invenduto. Anticamente era un piatto povero, ma che è diventato ad oggi un piatto di prima qualità; tanti i turisti che gustano e apprezzano il sapore inimitabile di questa pietanza che li riporta indietro nel tempo, a momenti in cui la difficoltà della quotidianità era senz’altro tutta un’altra storia. Ciò che rimane ed è ancora attuale è il profumo che catapulta coloro che si trovano a gustarlo in luoghi lontani.

Nella nostra tradizione termolese viene preparato con vari tipi di pescato: tra cui le cozze, i merluzzi, le triglie, le vongole, le seppie, le cicale, la gallinella, la tracina, gli scampi, qualcuno ci aggiunge anche il pesce San Pietro, oppure la razza; altri invece preferiscono altre specie da aggiungere al ricco composto. Questi prodotti vengono cotti in un tegame di terracotta con sugo di pomodoro, peperoni e aglio. I veri termolesi mangiano u' bredette (come viene chiamato qui da noi) ogni venerdì -come da tradizione nostrana- la particolarità, che si differenzia forse di città in città è proprio il tipo di scarpetta e di pane utilizzato per concludere il pasto.

L’articolo della Repubblica parlava proprio della differenza tra le regioni nel fare la scarpetta a fine pasto, che varia da un luogo ad un altro. A Termoli si sceglie di tostare il pane portando sul tavolo - insieme alla zuppa- le bruschette, proprio come avveniva anticamente e durante il pasto i commensali bagnano quel pane nel sughetto all’interno della terracotta, che da un tocco in più all’intera cena. Oltretutto c’è anche chi sceglie l’opzione di gustare gli spaghetti tritati con quel magnifico sapore di pesce, che davvero inebria tutti i sensi.

La tradizione rende gelosi i termolesi della loro ricetta, ma da Trieste in giù, la preparazione si differenzia sia nella cottura, che nella scelta del prodotto, o per essere più precisi nell’ordine di cottura. I pesci carnosi si sistemano per primi nel tegame di terracotta, poiché si cuociono più lentamente, dopotutto è importante capire che i molluschi, i crostacei e le varietà di pesce hanno diverse tempistiche per la cottura, proprio in virtù di questo si sistemano con ordine nella pentola.

I sapori sono un altro fattore importante, si assiste ad un pot-pourri vero e proprio, che ci fa assaporare il mare, ma anche la terra; gusti accompagnati dall’inconfondibile bontà del pane, considerato un alimento chiave per gustare appieno il brodetto.

Che questo piatto abbia accompagnato generazioni è verissimo, ma che sia attuale e se ne parli a livello nazionale o internazionale è la vera riuscita di questa tradizione e nonostante il passare del tempo è magnifico che il brodetto venga preparato ogni giorno in molte città costiere. Un valore aggiunto è proprio l’apprezzamento dei turisti che assaggiano una pietanza, la cui esistenza risale alla notte dei tempi, quando i pescatori rientravano nelle loro dimore con gli avanzi del pescato - quello che non era stato scelto e quindi considerato di scarto- e da quel prodotto esiguo preparavano tegami di zuppa che avrebbe sfamato le numerose famiglie di una volta, portando sulle povere tavole un prodotto sano, unico e gustoso, che non conosce tempo.