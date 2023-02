“Come immagino l’industria del futuro amica dell’ambiente”

TERMOLI. Ottima adesione, con scuole di ogni ordine e grado, al secondo concorso promosso dal Cosib nell’anno scolastico in corso, 2022-2023: “Come immagino l’industria del futuro amica dell’ambiente”.

Un tema di attualità assai stringente, viste le dinamiche della società moderna e le esigenze di invertire la tendenza del cambiamento climatico, specie per chi opera nel mondo produttivo.

Un legame green con le giovani generazioni, per confrontarsi, stimolare idee, magari raccoglierle anche e contribuire a formare cittadini con maggiore etica e coscienza ambientale nel futuro.

Nell’auditorium del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, grande partecipazione anche in presenza, nella cerimonia di premiazione, con le scuole del territorio. Iniziativa che come ha sottolineato il moderatore Giulio Corradi, professore con una marcia in più, il Cosib ha fortemente voluto per creare un ulteriore legame col territorio, un legame di fiducia fatto di trasparenza e informazione da stabilire attraverso il mondo della scuola.

Oltre a Corradi, che si è dilettato anche a fari divertire i più piccoli (e non solo), animando un pupazzo, “Topo Gino”, sono intervenuti il presidente del Cosib Roberto Di Pardo, il componente del direttivo e rappresentante del Comune di Termoli, Vincenzo Aufiero, il presidente di giuria Antonio Franzese e il presidente della Momentive di Termoli, Francesco Di Nola, in rappresentanza delle cosiddette “industrie intelligenti”.

Anche alcuni dirigenti scolastici sono stati accolti nell’auditorium e i sindaci di Portocannone e San Martino in Pensilis.

Nel corso degli interventi, è stato ribadito proprio il legame con la comunità e l’importanza di momenti di confronto come questi, dove si stimolano anche i ragazzi, dai piccoli dell’infanzia alle scuole superiori, a esprimersi su temi sensibili e concreti.

I PREMI E LE MOTIVAZIONI

MOTIVAZIONE TERZO PREMIO EX AEQUO

Elaborato-Poesia “L’INDUSTRIA DEL FUTURO”

Istituto Comprensivo “John Dewey” – San Martino in Pensilis

Alunni: Giuseppe Manzella e Fabian Shuli - classe 2 sez. B

I versi della poesia esprimono, in forma agile e semplice, i problemi legati all’ambiente. Nello sviluppo si manifestano sentimenti positivi ed auspici favorevoli. Molto bello il verso conclusivo con la metafora della vita come viaggio.

MOTIVAZIONE TERZO PREMIO EX AEQUO

Elaborato- Multimedia “L’INDUSTRIA DEL FUTURO AMICA DELL’AMBIENTE”

I.I.S. “E. Maiorana” - Termoli

Alunno: Alessandro Mirco – 4° B AT

Le slides e le didascalie esplicative mostrano una buona conoscenza delle varie problematiche. Il lavoro propone delle soluzioni concrete per la sostenibilità ambientale dell’industria nonché per i lavoratori, sotto il profilo umano e professionale. Gli argomenti trattati sono stati coerenti e con note personali.

MOTIVAZIONE SECONDO PREMIO

Elaborato – articolo giornalistico. “E.F.C. CAPOLAVORO DI SOSTENIBILITA’ NEL NOSTRO TERRITORIO”

Istituto Comprensivo “M. Brigida” – Termoli

Alunna: Anna Plinio classe 2G

L’elaborato, sotto forma di articolo da rivista specialistica, manifesta un’esauriente trattazione del tema proposto e un’efficace tecnica comunicativa. La struttura sintattica è semplice e chiara. Utilizzando la fantasia, viene riportata la buona pratica di un’azienda, totalmente green, che elimina tutte le negatività relative ad uno sviluppo industriale poco attento all’ambiente. L’articolo si conclude con l’auspicio di vedere realizzata, in un futuro non molto lontano, una simile attività nella nostra regione, favorendo l’occupazione e il benessere della collettività.

MOTIVAZIONE PRIMO PREMIO ex aequo

Elaborato- Racconto: “LA FABBRICA INTELLIGENTE”

Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli

Scuola Primaria: Classi TERZE SEZ. A B C

Insegnanti: Lucianna Carducci e Vanda Vidone

Il racconto fantastico, corredato da didascalie e disegni, evidenzia come gli alunni, ben guidati, utilizzino le varie forme didattiche per sviluppare, con semplicità comunicativa, le problematiche più significative, dando senso concreto alle idee. Il lavoro risulta incisivo ed originale.

MOTIVAZIONE PRIMO PREMIO ex aequo

Elaborato- Collage: “PRODURRE CON IL CUORE”

Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli

Scuola dell’Infanzia Principe di Piemonte SEZ. F

Insegnanti: Maria Grazia Balice e Santina Simone

L’elaborato ha colpito non solo la Giuria, ma tutti coloro che l’hanno visto anche fugacemente, per l’immediatezza comunicativa e la gioia che trasmette.

Dai più piccoli ci arriva con ingenua ma significativa efficacia un messaggio universale semplice e chiaro: Si può fare industria, sostenibile, mettendoci il cuore, con moltiplicata attenzione all’ambiente e a chi ci vive e lavora.

Ed è quello di cui ci chiedono conto proprio questi bambini che, con simpatica concretezza, ci riferiscono le insegnanti, hanno chiesto: “Quando potremo andare a visitare questo luogo?”

L’elaborato, realizzato con la tecnica del collage e l’utilizzo di materiali di recupero, descrive con efficacia grafica e armonia cromatica un mondo utopico, di fiaba, lontano dallo stereotipo, spesso reale, della fabbrica grigia e fumosa. E così le pale eoliche diventano enormi girandole.

Ricorrente il simbolo del cuoricino che esce dalle ciminiere e pervade, in quanto amore, un nuovo e coloratissimo mondo produttivo.

Galleria fotografica