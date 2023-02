Un francobollo per celebrare i 60 anni dell'Ordine dei giornalisti

CAMPOBASSO. Un francobollo per i 60 anni dell'Ordine dei giornalisti. Presentazione dell'emissione oggi al Ministero Imprese e Made in Italy con il ministro Adolfo Urso, la sottosegretaria di Stato Fausta Bergamotto, il presidente Cnog Carlo Bartoli, Poste Italiane e la Zecca di Stato.

Poste Italiane comunica l’emissione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, nel 60° anniversario dell’istituzione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€. La tiratura è di trecentomilaquindici esemplari in fogli da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce il logo del 60° anniversario dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, seguito dal claim “Il dovere della verità”, delimitato, in alto e in basso, da due particolari dell’opera di Luigi Vigevano dal titolo “Allegoria sul mondo dei giornali”, esposta nella Sala Ocera della sede del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.

Nel bollettino che accompagna l’emissione, il presidente nazionale dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Carlo Bartoli, sottolinea: “Da sempre testimoni della storia e in prima linea nella ricerca della verità, trenta colleghi hanno pagato con la vita il proprio impegno civile uccisi dalle mafie, dal terrorismo e sui teatri di guerra; ancora oggi oltre venti giornalisti, vittime di minacce e intimidazioni, sono costretti a vivere sotto scorta per poter svolgere il loro lavoro, garantendo un’informazione indipendente, completa e imparziale. A distanza di sessant’anni l’Ordine dei giornalisti svolge ancora un ruolo fondamentale a tutela dell’informazione professionale, per una narrazione degli eventi rispettosa della verità sostanziale dei fatti e della dignità delle persone, senza alcuna discriminazione”.