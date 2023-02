Mattarella conferisce a Musacchio l'onorificenza di "Cavaliere della Repubblica"

TERMOLI. Il criminologo molisano Vincenzo Musacchio diventa Cavaliere della Repubblica. A renderlo noto lui stesso, con un post sul profilo Facebook personale.

«Mi è stato appena comunicato che il 27 dicembre 2022 (ricorrenza della promulgazione della nostra Costituzione) il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, con decreto "motu proprio" mi ha conferito l'alta onorificenza di Cavaliere dell'ordine “Al merito della Repubblica Italiana".

Non so chi e come abbia fatto il mio nome, comunque sia, dedico questo riconoscimento a tutte le vittime di mafia e ai loro familiari».