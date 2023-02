La battaglia sul costo dell'acqua, gli agricoltori "chiamano" Toma e sindaci

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il «Patto di Sindacato tra soci del Consorzio di Bonifica Basso Molise», ha invitato ufficialmente il governatore del Molise, Donato Toma, l’assessore all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, il commissario del Consorzio di Bonifica del basso Molise, Fabio Rastelli, le associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Cia, nonché i sindaci dei Comuni di San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Ururi, Larino, Guglionesi, Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero e Petacciato a un confronto pubblico, fissato per lunedì prossimo, 27 febbraio, alle 18. Sarà ospitato nella sala consiliare del comune di San Martino in Pensilis.

«Durante la riunione si discuterà dei problemi finanziari del Consorzio di Bonifica e delle insostenibili ricadute che essi hanno sulle imprese agricole (costo dell'acqua di irrigazione aumentato del 40% ed altro)».