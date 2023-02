«Stop alle malelingue, restituiremo 10mila euro di indennità»

MONTENERO DI BISACCIA. Un post social di chiarimento, come un sassolino tolto dalle scarpe. «Le malelingue…», basta questa frase per far comprendere come sia netta la posizione della sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

«Dall’anno scorso per tutti gli Amministratori d’Italia, l’art.1 comma 583 della Legge Statale 30.12.2021 n. 234 ha previsto un aumento delle indennità trasferendo anche al nostro Comune una cifra pari a euro 24.350,35; di questi, circa 4mila euro torneranno al Ministero dell’Interno per questioni tecniche contabili.

Restano disponibili quindi 19.667,52 euro. È bene ribadire che sono emolumenti che sarebbero riversati allo Stato se non utilizzati.

Come deliberato nella Giunta comunale del 30/11/2022 n.186 e già annunciato in Consiglio comunale a dicembre 2022, insieme alla Giunta e al presidente del Consiglio abbiamo deciso di restituire, non appena ci saranno liquidati, 10mila euro dei 19.667,52 euro che ci sono stati trasferiti per il 2022: serviranno a finanziare tutte le attività natalizie svolte lo scorso dicembre (luminarie, ‘Vetrine di Natale’, ‘Illuminiamo Montenero’, ‘Villaggio di Babbo Natale’). Allo scopo è stato appositamente creato un capitolo all’interno del bilancio (come da foto allegata).

«Avremmo francamente evitato di scrivere queste poche righe, del resto abbiamo avuto modo di assodare già qualche mese fa in sede di Consiglio le nostre intenzioni, ma a fronte del farneticare di qualcuno abbiamo deciso di ristabilire la realtà dei fatti facilmente verificabile dai documenti.

La verità consente sempre di sperimentare una sensazione di libertà in quanto ci fa affrontare le cose così come sono e non come qualcuno spera o immagina siano a seguito di qualche artata manipolazione Ps: visto che siamo in tema vale la pena ricordare anche che questa maggioranza, da quando si è insediata, non ha mai preso un euro di rimborso per missioni!»

