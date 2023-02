Via Mar Mediterraneo, saranno completate le opere di urbanizzazione

TERMOLI. In via Mar Mediterraneo c’è attesa lunga, negli anni, da parte dei residenti, per la sistemazione della zona.

Diverse anche le segnalazioni che abbiamo pubblicato nel tempo, ma ora c’è una programmazione, finalmente.

Era stata già annunciata mesi fa, dopo le ultime rivendicazioni da parte di chi vi abita, proprio dal sindaco Francesco Roberti.

Ora c’è una delibera di Giunta.

La Adriatica Strade S.p.A. ha presentato la documentazione per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione di immobili, siti in località Contrada Casa la Croce, ai sensi del piano casa e per tale intervento è stata avviata la procedura di Conferenza di Servizi.

Dopo diversi incontri con la ditta proponente l’intervento di demolizione e ricostruzione si è condivisa la necessità del completamento delle opere di urbanizzazione ed in particolare di quelle rappresentate da Via Mar Mediterraneo.

Il progetto è stato presentato lo scorso 2 febbraio dall’ingegner Maurizio Gammieri.

Gli interventi previsti consistono nel completamento della strada nelle sue parti principali ed in particolare: carreggiata complessiva di mt.7,00 (corsia per ogni senso di marcia di mt.3,50); spazio per banchina di mt.0,70; marciapiede laterale (lato sud) di mt.1,50 con posizionamento dei pali della pubblica illuminazione; sistemazione a verde della restante parte fino alle linee di confine esistenti; realizzazione della condotta principale di raccolta delle acque bianche;

Via Mar Mediterraneo è prevista dal Piano regolatore generale vigente e per questo vengono avviate le procedure finalizzate al completamento della strada di Prg che attualmente necessita di interventi atti a limitare il disagio degli abitanti della zona, precisando che il provvedimento non comporta alcun onere riflesso per il Comune di Termoli.