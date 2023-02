Elena Bertoni entra nell’Osservatorio nazionale "Infanzia e Adolescenza"

CAMPOBASSO. L’avvocato molisano Elena Bertoni farà parte dell’Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza. La nomina avvenuta nel corso dell’ultima riunione della Commissione nazionale per le Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui fa parte l’assessore regionale Filomena Calenda che ha espresso il nome della professionista molisana, esperta in diritto di famiglia e nella tutela minorile, che da oggi rappresenterà le regioni italiane all’interno dell’Osservatorio.

Il compito di questo organismo sarà quello di predisporre il Piano nazionale di Azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, individuando, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi previsti e le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle Pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e dagli Enti Locali.

“L’emozione è tanta per questa nomina su un settore così delicato come la cura dell’infanzia e dell’adolescenza” il commento dell’avvocato Bertoni, appena nominata nell’Osservatorio nazionale “questo incarico rappresenta per me anche un riconoscimento della mia professionalità in materia di diritto di famiglia e minorile, potrò lavorare affinché si continui a rimettere al centro l’educazione e la responsabilità educativa nei confronti dei minori in età evolutiva, un tema di grande delicatezza che va affrontato nell’interesse unico del soggetto. Cercherò di ripagare la fiducia datami da tutte le regioni italiane mettendomi da subito a lavoro con i colleghi dell’Osservatorio per arrivare al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati da questo importante organismo”.