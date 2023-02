Alla Bit e ritorno, le Isole Tremiti fanno il pieno di consensi

ISOLE TREMITI. Da Roberto Attanasio, in collaborazione con l'assessorato al Turismo delle Isole Tremiti, il resoconto della partecipazione delle Diomedee alla Bit di Milano 2023.

«La Bit, quest'anno più che mai, ha fatto registrare la voglia di crescita dell'Italia turistica, in un’edizione dove le vacanze di prossimità ed ecosostenibili hanno avuto un ruolo da protagonista.

Tra le tante proposte, le isole Tremiti sono state presenti in fiera, presso lo stand della Regione Puglia e quello della Regione Molise con una brochure di 28 pagine patinate, messa in evidenza grazie all'aiuto di diverse personalità. Infatti, in diversi hanno voluto "prestare" il loro volto per promuovere l'arcipelago che fu tanto caro al Maestro Lucio Dalla, che proprio lì aveva casa e spesso si recava per cercare l'ispirazione che quei luoghi sanno dare. Anche lui, attraverso i racconti agli amici o ospitandoli nella sua villa a San Domino, cercava di far conoscere al mondo le esperienze che si possono vivere nell'arcipelago e che si trasformano in emozioni grazie al sapore di autenticità che ancora caratterizza queste piccole isole al largo della regione Molise ma appartenenti alla regione Puglia.

Alla Bit, diversi Vip hanno posato per promuovere le Tremiti, dal Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi, già frequentatore delle isole, a Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia, Remo di Giandomenico, Commissario della Aast, tutti entusiasti di sponsorizzare il piccolo arcipelago, dandogli la giusta evidenza. Nell'ultima giornata è stato presente anche il Vicepremier Matteo Salvini, che le isole Tremiti ha avuto modo di apprezzarle di persona. L'Arcipelago tremitese è composto da cinque isole: San Domino e San Nicola, le uniche due abitate e dotate di strutture ricettive, mentre Capraia, Cretaccio e Pianosa sono quelle disabitate ma dal grande fascino selvaggio. Le isole molto piccole e vicine tra loro, offrono un esempio di rara bellezza oltre che dal punto di vista naturalistico, anche da quello storico-architettonico per via della presenza di una bellissima abbazia-fortezza, ubicata nell’Isola di San Nicola e realizzata dai vari ordini monastici che si sono avvicendati dal IX secolo fino al 1800, abbazia-fortezza tutt'oggi visitabile.

Essendo le Tremiti un piccolo Comune, con ridotte capacità economiche è vitale il sostegno delle istituzioni, a tutti i livelli, per migliorare la qualità e quantità dei servizi. Si sta comunque preparando la nuova stagione turistica tramite la sinergia della propria comunità, che ha finanziato la presenza in fiera. Fondamentale è comunque l’impegno della nuova amministrazione locale che nelle figure del suo Consigliere delegato al Turismo, del neo sindaco Giuseppe Calabrese, con la nuova Giunta, che oggi più che mai vuole rendere le Tremiti un luogo, al passo con i tempi ma mantenendo la sua originalità con un occhio sempre attento alla sostenibilità».

