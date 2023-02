La prevenzione è vita: al via campagna Avis col supporto del Csv Molise

MOLISE. Screening e vaccinazioni sono al centro del progetto che sta promuovendo l’Avis Molise grazie a un’iniziativa di coprogettazione con la Regione Molise.

L’associazione, da sempre è in prima linea per amplificare la cultura della donazione e impegnata quotidianamente nella raccolta sangue, ha ideato una campagna di prevenzione tesa a ricordare a tutti i cittadini l’importanza dei controlli per la propria salute.

Il Csv Molise sta sostenendo convintamente questo progetto attraverso una capillare diffusione tra i volontari di tutto il territorio regionale. La campagna invita gli utenti della sanità a sottoporsi a quattro tipi di screening: oncologica mammella rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, oncologico colon-retto rivolto all’intera popolazione dai 50 ai 69 anni, oncologica cervice uterina rivolto all’intera popolazione tra 50 e 69 anni, Epatite C gratuito per le persone nate dal 1969 al 1989.

Ma l’invito è anche a vaccinarsi contro l’HPV papilloma virus, e questo appello è rivolto a ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni di età (vaccinazione gratuita per i ragazzi e le ragazze 12enni) e contro l’herpes zoster o fuoco di Sant’Antonio, vaccinazione destinata alla popolazione tra i 50 e 70 anni (nati dopo il 1953).

Questi i contatti mail per le vaccinazioni: vaccinazioni.campobasso@asrem.org, vaccinazioni.isernia@asrem.org, vaccinazioni.termoli@asrem.org.

Il servizio è erogato dall'Asrem quindi è opportuno contattare direttamente il Cup regionale al numero verde 800639595 (da telefono fisso) o 0875752626 (da cellulare).

Per informazioni scrivere a screening.oncologici@asrem.org.

Il Csv Molise ricorda quanto sia preziosa la prevenzione per salvaguardare sé stessi e invita tutti i cittadini a cogliere l’occasione.

Inoltre, all’indomani di una giornata particolare, quella del primo anniversario del conflitto russo-ucraino, il presidente della Fiods e del Csv Molise Gianfranco Massaro ha voluto fare il punto sui suoi 12 anni a capo della Federazione internazionale delle organizzazioni di sangue, lasciando emergere i valori solidaristici che sono alla base del proprio percorso complessivo.

In particolare, per quanto attiene alla guerra che ha sconvolto il mondo, il presidente Massaro ha posto l’accento sul grande lavoro dei volontari, sia a livello di supporto sia di accoglienza e risoluzione delle tante problematiche che si sono venute a creare sul campo, ma non solo.

«Ho compiuto 12 anni di mandato come presidente della Federazione internazionale organizzazione donatori del sangue e raccontarli significa ripercorrere un tratto importante di vita, rivivere momenti belli e momenti meno entusiasmanti, ricordare le persone e i fatti, tutti insieme hanno contribuito a fare grande la Fiods», questo l’accorato messaggio che il presidente Massaro ha letto a Barcellona, intervenendo al recente meeting internazionale sulla donazione di plasma secondo le direttive dell’Unione Europea, alla presenza dei rappresentanti di 15 Paesi europei.

«Ho cercato in tutti i modi di promuovere in tutti i paesi del mondo la donazione di sangue intero o di emocomponenti, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole – ha proseguito il numero uno della Fiods e del Csv Molise - intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e civismo. Durante i miei mandati ho incontrato Capi di Stato. Primi Ministri, Ministri, ho ricevuto attestazioni di stima, ma la mia gioia era la realizzazione di poter individuare forme sempre nuove di ampliamento dell’educazione alla solidarietà e alla donazione del sangue. Grazie di cuore a quanti hanno voluto condividere questo percorso».

Galleria fotografica