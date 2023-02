Territorio scrigno di opportunità, è "biocult"

GUGLIONESI. Un processo partecipato di interpretazione territoriale e di progettazione della salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni bio-culturali. È stato questo il tema del convegno “#agri-culture @Guglionesi”, svoltosi nella mattinata di sabato 25 febbraio a Guglionesi e organizzato in collaborazione con l’Università del Molise e Bio Cult.

Un’occasione importante per approfondire una tematica di grande attualità che suscita l’attenzione del Comune di Guglionesi, impegnato fortemente nella valorizzazione del territorio e nella salvaguardia del suo patrimonio sia biologico che culturale.

Presenti il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti insieme a una delegazione di assessori e consiglieri, tra cui Michele D’Anselmo promotore della giornata, la professoressa Letizia Bindi, antropologa e direttrice del centro di ricerca “Biocult Unimol”, la quale ha portato i saluti del Magnifico Rettore Luca Brunese e don Nicola Mattia parroco di San Martino in Pensilis.

Una sinergia tra le parti in causa, comune e università, che vuole mettere al centro del dibattito “un tentativo di segnare una tappa di un processo avviato qualche tempo fa- ha spiegato la professoressa Bindi- vogliamo costruire una mappa di comunità della collettività di Guglionesi che si sviluppa su due assi che è riassunto, proprio nel titolo di questo convegno, agri-culture. Il gioco di parole è facile ma la sintesi è davvero importante, tenere insieme due colonne, la rigenerazione culturale della comunità e le attività agricole, possibilmente quelle pensate per uno sviluppo regolare e sostenibile di questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi anni varie realtà e ora è arrivato il momento di fare un bilancio, un processo di conoscenza e presa di coscienza da parte della comunità, del valore delle cose che si maneggiano. C’è bisogno di prospettive e nel pomeriggio ci sarà un incontro per l’agricoltura”.

Il convegno si inserisce nell’ambito delle tante iniziative volute dall’amministrazione Bellotti. Un excursus di progetti elencato e spiegato nei minimi dettagli è stato approfondito dal consigliere D’Anselmo.

Ci sono alcuni progetti che sono candidati all’Unesco, come ad esempio “Buoi, uomini e fiori. Processioni agrarie con gioghi e carri trainati da bovini, decorazioni floreali e vegetali” che prevede la partecipazione del comune di Guglionesi con la processione di Sant’Adamo insieme ad altri comuni della zona.

«E’ un percorso che punta sulla consapevolezza e sulla conoscenza dei luoghi che viviamo. Siamo convinti che solo così possiamo agire, anche noi amministratori, nel modo migliore con azioni mirate e precise che, quindi, coinvolgono tutto il territorio e la nostra comunità. Abbiamo voluto che le massime istituzioni culturali della nostra regione partecipassero a questa iniziativa e reputo che il successo buono sia dovuto all’UniMol».

Un Michele D’Anselmo visibilmente emozionato dopo aver illustrato tutti i progetti messi in campo in questi anni di amministrazione ha spiegato come questo tema “lo sento come una creatura un po’ mia. È un’avventura che ha trovato un pochino di ostacoli. Questo progetto nasce all’indomani delle elezioni del 2018, grazie a un signore che aveva una collezione di oggetti che appartenevano al mondo rurale anche di 150 anni fa, sia oggetti di lavoro che di vita quotidiana. Volevamo farne un museo ma che tipo di museo fare in un paese di 5mila abitanti? La scelta, così, è ricaduta su un museo di tipo territoriale che raccontasse storie. Tramite un architetto ho conosciuto la professoressa Bindi che è un’antropologa e con lei è iniziato questo lungo percorso e mi si è illuminato un mondo”.

Museo territoriale di oggetti, mappe di comunità che raccontano un sapere e un fare del territorio. “Guglionesi non conserva molto di archivio storico e non ha memoria fotografica per questo serve un approccio nuovo che serve a raccontare il territorio alle nuove generazioni”.

Nel pomeriggio, dalle ore 16, si terrà la tavola rotonda “Il ruolo dell’agricoltura nello sviluppo del territorio”, che vedrà protagonisti i principali attori e le istituzioni impegnate nello sviluppo sostenibile del territorio.

