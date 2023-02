Regole e divertimento: l'ultimo weekend del Carnevale a Larino

LARINO. "Il re leone" del gruppo costruttore "I trebbiatori"; "Bella da morire" del "Gruppo Selvaggi"; "Giù la maschera è Carnevale" dell'associazione Carnaval; "Istinto materno" della "Officina dell'arte"; “Il Ring della discordia” dell'associazione "Gioventù frentana"; “Figli di… Putin?” del gruppo costruttore "Modellarte e i Gatti randagi". Sono loro, principalmente, i protagonisti del magnifico Carnevale d’Italia di Larino, che oggi e domani chiude la quattro giorni del 2023.

«Tommaso Vianello, in arte Tommy Vee, è il quinto ospite dell'edizione del Carnevale di Larino. Pronti a entrare nel suo mondo house e dance? Alle 22 fatevi trovare pronti in piazza del Popolo per vibrare al suono dei beat di Tommy Vee. Se vi perdete queste vibes vi aspetta un triste 2023». Ecco il programma del Carnevale di Larino di sabato 25 febbraio: ore 17: apertura della parata con lo spettacolo degli sbandieratori a cura del gruppo storico “I Normanni”, ore 17:30: si sfila! Il percorso dei Giganti di Cartapesta passa per: Viale Giulio Cesare, Piazza del Popolo e via Jovine, ore 22: si balla con il dj set di Tommy Vee, ore 24 i cartapestai cambiano veste e si "mascherano" da Disc jockey, pronti al dj set dei carri? La musica sarà la regina di questo sabato passato insieme al #CarnevalediLarino, dal ritmo afro-cubano, passeremo alla house e dance per ballare insieme in una Larino esplosiva. Non fatevelo raccontare e venite a Larino».

Si ricorda alla popolazione che in forza dell’ordinanza sindacale n.16 dello scorso 15 febbraio vige il divieto di transito e sosta a partire dalle 12 di oggi e fino alle 24 di domani, 26 febbraio, lungo le vie cittadine interessate dalla sfilata dei carri allegorici. Si chiede di rispettare il suddetto divieto, di spostare le auto eventualmente ancora parcheggiate, al fine di garantire la massima sicurezza lungo il percorso.

1) Non dovranno essere arrecati danni alle strade, alla segnaletica e ai luoghi interessati dalla manifestazione;

2) Il divieto di utilizzo dei contenitori di vetro e il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro durante tutte le manifestazioni del Carnevale di Larino;

3) Si fa divieto di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all’igiene e alla sicurezza urbana, come ad esempio, l’abbandono di rifiuti, schiamazzi, grida e imbrattamenti;

4) I commercianti ambulanti e gli hobbisti, che hanno fatto richiesta di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per il Carnevale di Larino, verranno sistemati al di fuori del circuito della sfilata dei carri allegorici, nelle aree già individuate nel piano della sicurezza della manifestazione.

5) I commercianti ambulanti dovranno rispettare gli spazi d’ingombro assegnati.

6) Viene consentito, limitatamente alle attività commerciali con sede fissa, di posizionare un piano espositivo davanti alla propria attività commerciale con l’obbligo di lasciare libero, per il transito pedonale, almeno 2 metri di profondità dopo il posizionamento del banco espositivo in parola;

7) I Responsabili dei carri, per la riuscita della manifestazione carnevalesca in sicurezza, dovranno porre particolare attenzione ai dettami stabiliti nel piano della sicurezza e dalla vigente ordinanza sindacale.