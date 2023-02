Proclamato il lutto cittadino a Rotello in occasione dei funerali di Emilio

ROTELLO. Lutto cittadino a Rotello per i funerali del 47enne consigliere comunale di maggioranza e operaio Stellantis, Emilio Salvatore Sarni, deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Oggi, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, alle 15.30, i funerali, celebrati nel segno del cordoglio unanime e istituzionale, come ha prescritto il sindaco Massimo Marmorini, che ha proprio ieri emanato l'apposita ordinanza. «In data 17.02.2023 è deceduto improvvisamente, all’età di 47 anni, il consigliere comunale capogruppo, Emilio Salvatore Sarni; la sua morte ha suscitato profonda commozione e dolore tra il sindaco e i suoi colleghi, consiglieri comunali, nonché nei cittadini di Rotello anche in considerazione del servizio che ha sempre reso come rappresentante della comunità con grande disponibilità, generosità e passione; doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera cittadinanza e dell’Amministrazione comunale per la tragica scomparsa; interprete dei sentimenti condivisi, ravvisa la necessità di proclamare per il giorno delle esequie, limitatamente all’orario di svolgimento dei funerali, il lutto cittadino; si ordina la proclamazione del lutto cittadino, per il 25 febbraio 2023, giorno nel quale si svolgeranno le esequie, presso la Parrocchia “Santa Maria degli Angeli” dalle ore 15 alle ore 16.30 mediante: l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta all’esterno della Residenza comunale, listata a lutto, per l’intera giornata del 25.02.2023.

La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 12 alle ore 18 in concomitanza con lo svolgimento dei funerali. Vietati, nella fascia oraria indicata, qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata».