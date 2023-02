I residenti di via Cuoco: rimuovere rami e sterpaglie dalla spiaggia

I residenti di via Cuoco: rimuovere rami e sterpaglie dalla spiaggia

TERMOLI. Residenti di via Cuoco, del complesso ex Somerist, per intenderci, che affacciano proprio sull’arenile di Rio Vivo, chiedono che si metta mano proprio alla spiaggia, attraverso una pulizia di tutto quanto sia stato portato dalle mareggiate.

Soprattutto arbusti, accatastati sulla sabbia, anche a causa del vento che sta spirando nelle settimane di questo inverno 2023.

Vorrebbero evitare che si spargessero ulteriormente e che tornassero in mare, chiedono di rimuoverle e smaltirle, ma chiunque sia stato interpellato, sin qui, ha risposto picche, con un laconico “Ci dispiace, non è di nostra competenza”, indicando di rivolgersi ad altri.

I residenti così hanno sottolineato questa esigenza alla Capitaneria di Porto, al Comune e in ultima analisi alla ditta che ritira i rifiuti, così come ora hanno voluto ulteriormente sollecitarli attraverso Termolionline.

Galleria fotografica