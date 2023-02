«Che fine ha fatto il lampione? Via Amalfi al buio»

TERMOLI. Da alcuni giorni nella zona di via Amalfi i residenti lamentano la rimozione di un palo della pubblica illuminazione che era pericolante, ma garantiva luce in una zona ampia del quartiere.

«Che fine ha fatto il lampione? Via Amalfi al buio», l'esternazione da parte di chi abita in un'area così periferica, oltretutto di grande transito veicolare, per coloro che raggiungono i quartieri più a Nord dal lungomare e viceversa, con l'innesto alla Tangenziale.

Nella segnalazione, viene sottolineato come la sostituzione del lampione dovesse avvenire in tempi brevi e non lasciando quella porzione di inizio della località Porticone in preda all'oscurità.