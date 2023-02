Quartiere Sant’Alfonso, illuminazione spenta e chi ci abita chiede "lumi"

TERMOLI. Non c'è soltanto via Amalfi, come da qualche giorno segnalato dai residenti, non c'è solo via Corsica o la zona artigianale. Il buio contraddistingue a random porzioni dell'intera città di Termoli.

La gestione della pubblica illuminazione, com'è noto, è terziarizzata, sovente proponiamo anche guasti ai lampioni che avvolgono nell'oscurità interi quartieri o zone sensibili, di recente Colle della Torre e nelle vicinanze del Terminal bus.

Ora, la lamentela arriva dal quartiere Sant'Alfonso e anche qui non è una novità.

Un residente del quartiere Sant’Alfonso ha segnalato la situazione di alcune strade dello stesso completamente al buio, mandando alla nostra testata giornalistica alcune foto della situazione di ieri sera nel quartiere. Entrambe le strade all’altezza di via Germania e via Inghilterra erano senza illuminazione. Nella zona le uniche luci accese erano quelle di alcuni lampioni presenti nella vicina area verde. La stessa situazione era presente anche nel piazzale - appena riqualificato - vicino al parco giochi.

Proprio nella riunione del comitato Sant’Alfonso la settimana scorsa - nel confronto tra i residenti e i commercianti - si era affrontato il problema della scarsa illuminazione presente in alcune zone, cercando possibili risoluzioni per migliorare la situazione.

Una questione spinosa che non può continuare a persistere, anche perché il buio alimenta il vandalismo - di cui il quartiere è stato oggetto più volte - e i furti, anche di questo si è parlato lungamente nella riunione che abbiamo seguito nei locali della Sae 112.

La cittadinanza chiede che l’illuminazione sia ripristinata al più presto, poiché non è possibile assistere ad uno scenario del genere, dove non è possibile nemmeno passeggiare tra queste due strade, perché c’è il rischio concreto di cadere.

