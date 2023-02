Campomarino perde il suo pioniere, addio a Nicola Vileno

CAMPOMARINO. Oggi, Campomarino ha perso il suo vero pioniere, il creatore di hotel, mura, cibo e infinita accoglienza.

Oggi tutti noi, chi di patria e chi di adozione ci alziamo in piedi e togliamo il cappello davanti alla dipartita del Signor Nicola Vileno, ringraziandolo per tutto il suo sacrificio, impegno e per tutta la sua costanza in un posto che è quello che è anche e soprattutto grazie a lui e a sua moglie, la sua compagna di avventure e di vita.

Ci ha lasciati con un sorriso sulle labbra, consapevole che lascia i suoi due figli, Luigi e Pasquale degni del suo cammino.

Consapevole che quanto ha fatto non sarà mai dimenticato, che l’Hotel Acquario e l’Aloha Park Hotel avranno sempre le sue impronte, le sue mani tra i fornelli e il suo sguardo vigile sui suoi nipoti, i suoi più grandi traguardi.

Buon viaggio Signor Vileno.