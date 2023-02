Risorse aggiuntive per famiglie con disabili gravi

TERMOLI. Sono trenta le famiglie che potranno contare su risorse aggiuntive relative all'accompagnamento dei disabili gravissimi presenti nel nucleo familiare, importi quasi per tutti di 4.800 euro, tranne alcune somme inferiori, che andranno a nuclei di diverse località del basso Molise, che rientrano nell'Ambito sociale territoriale di zona. Chiamarla boccata di ossigeno vera non è un eufemismo, per chi affronta disagi quotidiani. La cifra complessiva è di 138.709,44 e la graduatoria è stata pubblicata nell'apposita sezione dal Comune di Termoli, a firma del coordinatore dell'Ats Antonio Russo.

Altri 33 beneficiari hanno avuto importi inferiori, per un totale di 10.392,24 euro. Le risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già assegnate ed erogate in forza al fondo nazionale 2020 e che, conseguentemente, vanno ad aggiungersi agli interventi già in essere e finanziati con Fondo ordinario.

Lo scorrimento della graduatoria è avvenuto poiché nella graduatoria approvata con determinazione n. 1794 del 29/08/2022 sono presenti utenti idonei non beneficiari del primo finanziamento per mancanza di risorse.