"Più Alberi" in città, il comitato mette radici a Termoli

TERMOLI. Annunciato già ieri mattina, si è compiuta l'opera di piantumazione dei nuovi alberi alla periferia Nord di Termoli, per merito del comitato che si chiama proprio "Più Alberi".

"Abbiamo messo a dimora alcuni alberi lungo via Pertini partendo da via Udine fino alla rotonda di via Firenze. All’iniziativa hanno partecipato tante cittadine e cittadini che sposano la causa portata avanti dal nostro neo comitato Più Alberi: proteggere il patrimonio arboreo della città e promuovere nuove piantumazioni.

Le piante messe a dimora sono in totale 10, nello specifico: quattro carrubi, due aceri montani, due platani, due carpini neri, tutte essenze a veloce accrescimento e resistenti a periodi di siccità.

Quella di domenica 26 febbraio è stata la prima piantumazione ufficiale del nostro comitato e non a caso abbiamo scelto questo tratto di strada: tra i nostri obiettivi, infatti, c’è quello di creare corridoi verdi tra la periferia e il centro di Termoli per incentivare la passeggiata e lasciare a casa l’auto. Gli alberi non solo abbelliscono i nostri quartieri ma li rendono più vivibili, creando zone d’ombra e mitigando la calura estiva.

Ringraziamo il Comune di Termoli nella figura dell’agronomo Marco Maio, per la disponibilità e la collaborazione. La partecipazione alle iniziative del nostro comitato è aperta a tutti i cittadini».

Galleria fotografica