"Giù la maschera è Carnevale" è il carro che ha trionfato a Larino

LARINO. Decine di migliaia di presenze, quelle che il 48esimo Carnevale di Larino ha saputo conquistare in due fine settimana consecutivi dell’ultima parte di febbraio, anche in periodo di quaresima.

La voglia di divertirsi c’è e si vede, i tre anni difficilissimi che abbiamo alle spalle, tra pandemia e altri problemi ancora insoluti, sono stati una spinta all’insù, come quella di volgere lo sguardo ai carri allegorici, magnifici come mai quest’anno, quelli più imponenti e anche le creazioni meno verticali.

L’accuratezza e la fantasia hanno trionfato, sotto gli occhi di una entusiasta Claudia Gerini, madrina d’eccezione che si è calata perfettamente negli abiti di regina della manifestazione.

Dopo l’apparizione sul palco a metà manifestazione, l’appuntamento era stato dato per la cerimonia di premiazione e così è stato, col crescere dell’attesa per sapere quali dei carri risultasse vincitore.

La giuria di qualità ha scelto il carro ‘Giù la maschera è Carnevale’ dell’associazione Carnaval. Il demone della pandemia è stato, dunque, scacciato da un’araba fenice di gioia che si è levata al cielo con le urla di tutti i componenti del carro ed il trofeo di ‘Larinella’ alzato in segno di vittoria da Giuseppe Mancinelli e dal suo piccolo-grande cognato Stefano.

L’associazione Larinella ha conquistato, dunque, uno spazio importante, nell’opera di promozione della città frentana, che anche con le altre manifestazioni, pensiamo alle Luminarie, si accredita come luogo principe d’aggregazione nell’inverno del basso Molise, così come si propone l’amministrazione Puchetti, che a metà maggio andrà a confrontarsi con l’elettorato locale, forse di questi successi.

I numeri parlano chiaro, quasi 40mila presenze in 4 giorni, scongiurando anche le previsioni meteo nefaste per l’ultima sfilata, guidata come sempre da Gianluca Venditti ed Eleonora Moro.

Il primo cittadino ha affermato che “in questi quattro giorni abbiamo scritto una pagina della storia di Larino. Questo carnevale è diventato bellissimo grazie ad ognuno di voi, al vostro modo di collaborare. Voglio ringraziare l’associazione Larinella e il suo presidente Danilo Marchitto. Ora non dobbiamo disperdere tutta la sinergia che si è creata per renderlo sempre migliore”. Dopo il saluto di Puchetti, la manifestazione ha voluto rivolgere un omaggio ad una persona che nel lontano 1975 fu uno dei principali artefici della nascita della manifestazione carnevalesca frentana, ossia Napoleone Stelluti a cui, giustamente, è stato riconosciuto il merito di aver creduto, insieme ad altri Tommasino Bucci, Umbertino Massini, Alfredo Puntillo e Ugo Mancini ad una manifestazione che oggi, storica, non ha più nulla da invidiare agli altri e blasonati carnevali d’Italia. Il momento celebrativo ha introdotto poi l’intervento del presidente Marchitto che visibilmente emozionato ha, in primis, voluto dire grazie a tutti coloro che hanno reso straordinaria l’edizione 2023 del carnevale, donne e uomini che hanno lavorato a che tutto funzionasse al meglio: costruttori, uomini e donne della sicurezza, artisti, l’associazione Larino nel Cuore e naturalmente Larinella. “Dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna, ebbene io ne ho due. Una di cui sono innamorato Sara e l’altra Laura e con loro Paolo, pazzi visionari che ci credono come matti a questa manifestazione”.

Gli stessi costruttori hanno premiato Danilo Marchitto e l’amministrazione per la passione e l’impegno profusi nella valorizzazione del Carnevale.

La passerella finale ha visto premiati la maschera più bella, il concorso disegna la tua bici, promosso con l’istituto Majorana di Termoli e infine quella più attesa, dei carri, divisi nelle due categorie.

Il primo posto per i carri di seconda categoria è andato a ‘Bella da morire’ del Gruppo ‘I Selvaggi’ mentre il secondo posto è andato al carro ‘Il re Leone 2’ del gruppo ‘I trebbiatori’.

Lo spoglio delle schede dei carri di prima categoria ha sortito la vittoria con 157 punti del carro ‘Giù la maschera è Carnevale’ dell’associazione Carnaval, con 153 punti si classica al secondo posto “Figli di… Putin?” del gruppo costruttore “Modellarte e i Gatti randagi”, al terzo posto con un totale di 147 voti si classifica il carro ‘Istinto Materno’ dell’Officina dell’arte e al quarto posto con 121 si classifica il carro della Gioventù frentana ‘Il ring della discordia”.

Non sono mancati momenti di commozione, come quando Claudia Gerini ha ricordato uno dei suoi maestri, Maurizio Costanzo.

