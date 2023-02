Parcheggio rosa al Tribunale, gesto di cortesia per donne incinte e neo mamme

LARINO. L’organizzazione del Carnevale di Larino, in piazza del Popolo, ha sicuramente catturato tutta l’attenzione possibile, ma tra i colori che hanno reso più “gentile” quel luogo, da alcuni giorni, c’è anche il rosa, o meglio uno stallo rosa.

Nei giorni in cui si avvicendavano le cariche in seno al Comitato Pari Opportunità di Larino, dopo il voto di fine gennaio nell’ambito dell’Ordine degli avvocati di Larino, è stato disegnato il primo parcheggio rosa per le donne in stato interessante nella zona del Tribunale frentano.

A seguito della richiesta della precedente gestione del Cpo, l’amministrazione Puchetti ha provveduto a realizzare questa importante novità che tutelare le donne in dolce attesa o con neonati e figli piccoli, un segnale che dimostra una maggiore attenzione nei confronti di questa tematica.

Nella nota dell’avvocato Cantelmi si evidenziava il «desiderio del Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Larino di riservare un piccolo gesto di cortesia alle donne in stato di gravidanza e alle neo mamme.

Le medesime, infatti, soprattutto nelle ore centrali e nelle giornate di udienza incontrano grandi difficoltà a reperire un parcheggio nei pressi del Palazzo di Giustizia; essendo Piazza del Popolo, una zona in cui, tra l'altro, vi sono concentrati diversi ed importanti servizi fruiti non solo dalla cittadinanza larinese ma anche dai Comuni del circondario è opinione di questo Comitato che sarebbe di grande pregio, oltre che di estrema utilità, rivolger loro un gesto di marcata sensibilità, realizzando anche dei parcheggi rosa».

Il pass rosa e i parcheggi riservati già esistevano prima di novembre 2021, tuttavia non erano regolati dal Codice della Strada a livello nazionale ed erano considerati un servizio di cortesia offerto da alcuni comuni. L’adeguamento normativo rappresenta un traguardo essenziale per la parità di genere, in quanto riconosce un diritto fondamentale per le donne incinte e le neomamme.

In particolare, viene garantita alle donne la possibilità di spostarsi in modo più agevole durante la gravidanza o con un neonato al seguito, rimuovendo alcune barriere esistenti nelle nostre città.

Galleria fotografica