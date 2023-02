Un Alberghiero di serie A: Luca Massimi "dirige" anche gli studenti

TERMOLI. L’istituto alberghiero “Federico II di Svevia”, nella mattinata di oggi, lunedì 27 febbraio, ha ospitato l’arbitro termolese Luca Massimi.

Massimi ha già all’attivo 30 e più incontri della serie A, ma anche presenze come quarto uomo e addetto alla sala Var.

L’incontro promosso dai docenti di scienze motorie Nicola Fucci, ex calciatore di gran classe, e Gabriele Lamanda è servito per ribadire il valore educativo dello sport.

"Il pianeta calcio, che attrae gli Italiani e i giovani da generazioni, si misura con l’etica dello sport. Il calcio è una disciplina che può e deve insegnare il rispetto, la solidarietà, l’amicizia" commenta il professor Fucci, referente di Istituto. E questa mattina quando eravamo giunti all’alberghiero, ringraziando gli organizzatori per l’invito, abbiamo avuto la piacevole occasione di capire che l’arbitro Massimi, oltre che dirigere incontri di serie A e B, non è soltanto fischietto e cartellini ma è soprattutto un fine intrattenitore e dispensatore di ottimi consigli verso i giovani che un futuro e un sogno per la loro vita ancora se lo devono scrivere.

Lui ha raccontato i suoi sogni, le sue aspirazioni scolastiche che non collimavano con quelle dei suoi genitori, che gli hanno costretto a frequentare il liceo Scientifico, mentre lui voleva fare lo chef e quindi frequentare l’Alberghiero. Poi, però, sulla sua strada si è presentato l’opportunità di diventare un arbitro di calcio con la sezione Aia di Termoli che organizzava un corso. Così Luca s’iscrisse e da allora il suo sogno, che lo vedeva già arbitrare in serie A davanti a 80.000 spettatori, è diventato realtà.

E, oggi, è uno dei più promettenti giovani arbitri della nostra serie A.

Davanti agli studenti tutti in rigoroso silenzio e attenti ai minimi particolari, Luca è intervenuto parlando di sogni.

“Non rinunciate ai vostri sogni. Fatelo sempre con passione, onestà e rispetto nel prossimo. Tutti nella vita commettiamo errori, anche io ne ho fatti, ma l’importante è non farsi sopraffare dagli stessi e reagire per migliorare. Facciamoci ricordare per le migliaia di cose fatte bene”.

Grandi applausi alla fine del suo intervento, impreziosito dagli interventi del presidente della sezione Aia di Termoli Luca Tagarelli, seguito, poi da uno dei fondatori del movimento arbitrale termolese, Carlo Scarati, oggi osservatore arbitri di serie A, reduce ieri da Bologna per osservare Orsato in Bologna- Inter.

Sono intervenuti anche i professori organizzatori, Nicola Fucci e Gabriele Lamanda, Michele Ciarlariello, la dirigente Maricetta Chimisso e la professoressa Annarita Ferrante.

Una bellissima mattinata che ci lascia in dono una chicca: la vita è sempre una palestra d’insegnamento e, Luca Massimi questo ha trasmesso.

Non lo abbiamo potuto ascoltare perché, come sapete, gli arbitri possono parlare solo se autorizzati dall’Aia nazionale.

