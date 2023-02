Torna la luce nel quartiere Sant'Alfonso

TERMOLI. La sollecitazione che residenti, esercenti e comitato di quartiere “Sant’Alfonso” hanno proposto attraverso Termolionline ha fatto subito scattare l’interruttore dell’operatività di Enel Sole, che nella giornata di oggi ha sostituito un pezzo che si era “bruciato” e non garantiva più la corretta illuminazione della zona.

Ad anticiparci l’intervento, telefonicamente, è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Ferrazzano, che ha voluto rendere noto come il guasto fosse stato risolto.

In serata abbiamo controllato di persona sul posto ed effettivamente i lampioni erano tornati a illuminare questa parte importante della città, dove insistono anche luoghi di aggregazione, vedi il parchetto di via Germania.

Lo stesso Ferrazzano ha chiarito come il palo della pubblica illuminazione di via Amalfi, di cui un residente aveva lamentato la rimozione e la non tempestiva sostituzione, sarà rimesso a dimora nei prossimi giorni, sempre da Enel sole, il lampione era stato tolto di mezzo perché ormai in pessime condizioni.

