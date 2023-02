Annarita D'Orazio al tavolo nazionale per la Confcooperative Molise

CAMPOBASSO. È la Dott.ssa Annarita D’Orazio la neo eletta dalla Confcooperative Molise quale rappresentante della Commissione Dirigenti Cooperatrici al tavolo della Commissione Nazionale.

“Garantire pari opportunità nel mercato del lavoro significa combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere. In un contesto come quello italiano - caratterizzato da bassi livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e da differenze di retribuzione a sfavore della componente femminile - il monitoraggio, la promozione e il sostegno alle pari opportunità diventano strategici.

Obiettivo degli interventi incentrati sulle pari opportunità in ambito lavorativo è quello di garantire una serie di misure volte a superare le condizioni avverse alla parità tra sessi nell’accesso all’impiego e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; tra queste possiamo trovare per esempio la predisposizione di un determinato numero di posti adibiti alle quote rosa, forme di agevolazione per quanto riguarda la flessibilità d’orario, o i permessi volti a migliorare l’equilibrio vita-lavoro. Il tema delle parità di opportunità tra uomo e donna è stato oggetto di un recente intervento del legislatore, che a sedici anni dall’introduzione del Codice delle Pari Opportunità ha inteso rafforzarne i meccanismi di tutela. Ciò attraverso l’introduzione della Certificazione di pari opportunità, ovvero un documento certificato attestante tutte le misure messe in pratica dalle imprese per colmare il divario di genere sotto molteplici profili (parità salariale, politiche