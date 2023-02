Siccità 2022, altri 19 comuni nella mappa di chi potrà richiedere gli aiuti

CAMPOBASSO. L’Assessorato alle politiche agricole della Regione Molise rende noto che, con deliberazioni di giunta regionale n. 24 del 02.02.23 e n. 43 del 24.02.2023, anche le imprese agricole ricadenti nei Comuni di Castropignano, Fossalto, Limosano, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano, Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Forlì del Sannio, Miranda, Montaquila, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Scapoli, Sessano del Molise, Campochiaro, San Massimo, possono presentare le domande di aiuto entro e non oltre il 25 marzo 2023 per i danni causati alle produzioni agricole dalla siccità verificatasi nel 2022, come da determinazione dirigenziale n. 967 del 27.02.2023.

“Nella delimitazione delle aree colpite dalla siccità dell’estate 2022, abbiamo inserito anche i Comuni che hanno inviato la segnalazione dei danni subiti entro il termine del 21 ottobre 2022, – ha precisato l’assessore Nicola Cavaliere – per dar modo ad altre aziende agricole, ricadenti in quei territori, di avere un ristoro economico. Ricordo alle stesse e alle organizzazioni agricole che la struttura dell’assessorato resta a disposizione per eventuali chiarimenti, visti i tempi ristretti di presentazione delle domande.”.

È possibile scaricare il modulo di domanda di aiuto direttamente dal sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica “Agricoltura – Fondo di Solidarietà Nazionale”.