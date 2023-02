Dal 1° marzo la Radioterapia del Gemelli Molise non accoglierà nuovi pazienti

CAMPOBASSO. Si concretizza da domani, primo marzo, quanto temuto da tanti molisani.

«Come preannunciato, a partire dal primo marzo 2023, l’Unità di radioterapia del Gemelli Molise non accoglierà nuovi pazienti.

Solo per senso di responsabilità sarà proseguito e portato a termine il percorso terapeutico per i pazienti già’ in cura. Stante lo stallo relativo alle varie problematiche più volte denunciate dalla struttura alle autorità preposte non è possibile garantire cure appropriate ai nuovi pazienti che dovranno rivolgersi altrove.

Une decisione sofferta ma, allo stato inevitabile, per motivi noti a tutti. Naturalmente si confida che le cose possano cambiare con un intervento tempestivo e risolutivo».