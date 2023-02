Operazioni in ambienti impervi, intesa tra Soccorso Alpino e Guardia di Finanza

CAMPOBASSO. Nella giornata odierna, a Campobasso, presso la Caserma “Antonio Zara”, il presidente del servizio regionale Molise del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Roberto Ritota, e il comandante regionale Molise, generale di brigata Luca Cervi, hanno siglato il protocollo d’intesa tra il Cnsas e il comando regionale Molise della Guardia di Finanza.

L’intesa, in sintesi, è finalizzata ad accrescere la reattività d’intervento e l’efficacia delle operazioni di soccorso in ambiente montano, ipogeo, impervio o comunque ostile e prevede una fattiva collaborazione tra le due Istituzioni, con il coinvolgimento del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara che garantirà l’impiego degli elicotteri in dotazione, dei Comandi Provinciali di Campobasso e Isernia e, in caso di necessità, del personale specializzato del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Tale accordo, che si colloca nell’ambito delle iniziative assunte dal Corpo in materia di soccorso pubblico e tutela della vita umana, testimonia l’impegno profuso per una più proficua cooperazione con gli Enti e le Istituzioni presenti sul territorio e contempla ulteriori profili di collaborazione di tipo formativo, sulla base dei rispettivi ordinamenti.

